Time B do Inter cai nos pênaltis e é eliminado no Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - Durante este sábado, o Internacional anunciou que jogaria com o time principal um provável Gre-Nal nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Não será necessário. Logo depois, no Beira-Rio, o time B do Inter perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro de Porto Alegre, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e foi eliminado da disputa pelo título do primeiro turno do estadual.

Como teve campanha pior do que a do Grêmio na fase de classificação, o Inter foi obrigado a jogar neste sábado, deixando o domingo para o Grêmio mandar seu jogo em Porto Alegre. Por isso, não pode usar o mesmo time que jogou no Equador na quarta, pela Libertadores.

Promovido ao time de principal, o goleiro Muriel não jogou. Deu lugar a Agenor. Na zaga, o zagueiro Romário, campeão Sul-Americano com a seleção brasileira, fez seu primeiro jogo do ano com a camisa colorada.

Nenhum dos dois teve muito trabalho no primeiro tempo. Quase só o Inter jogou, mas o time da casa só conseguiu abrir o placar aos 7 minutos da segunda etapa. Ricardo Goulart foi lançado na área e tocou na saída do goleiro, marcando seu quarto gol no Gauchão.

Quando parecia que a classificação seria tranquila, o Cruzeiro empatou. Aos 37 minutos, Diego Torres chutou de longe, a bola desviou em Dalton e saiu do alcance de Agenor. Com o 1 a 1 , o jogo foi para os pênaltis.

Guto, Juliano, Marinho e Thiago Humberto converteram suas penalidades, assim como Alberto, Léo Maringá, Zada e Juninho Botelho, para o Cruzeiro. Principal esperança da base colorada, Marquinhos errou sua cobrança - Fábio defendeu - e deixou a decisão nos pés de Rafael Cearense, que bateu para fora.

Aí entraram em cena os goleiros, que se confrontaram duas vezes. Agenor bateu e Fábio defendeu. Quando a cobrança se inverteu, o goleiro do Cruzeiro marcou e colocou o time nas semifinais do primeiro turno do Gaúcho.