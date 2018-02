Time B do Inter perde para a Ulbra no Campeonato Gaúcho A Ulbra derrotou o time B do Internacional nesta quarta-feira, em Canoas, por 3 a 1, e assumiu a segunda posição da Chave 1 do Campeonato Gaúcho, com seis pontos. O grupo é liderado pelo Juventude, que ganhou do Guarany de Bagé por 2 a 1 e só está à frente da Ulbra no terceiro critério de desempate, o número de gols marcados, cinco, contra quatro do concorrente. O Internacional é o oitavo colocado, com um ponto e saldo negativo de dois gols. Só o Gaúcho está pior, com nenhum ponto conquistado. O primeiro tempo foi disputado em baixa velocidade, com poucas jogadas de área, muitos passes laterais e uma impressionante disposição dos times para recuar a bola em vez de procurar abrir espaços na defesa adversária. Nesse ritmo, o primeiro gol nasceu de uma falha da Ulbra. O lateral Barão errou um passe e entregou a bola para o adversário Gustavo, que deixou Márcio Mossoró livre para marcar, aos 26 minutos. O mesmo Barão se redimiu ao sofrer um pênalti, que Éber converteu, aos 42 minutos, para empatar. No início do segundo tempo, em cobrança de falta ensaiada, Flavinho cruzou para a área colorada. O goleiro Renan rebateu e Éber aproveitou para marcar o segundo gol. Em desvantagem, o Internacional forçou o ritmo e chegou a ter duas boas chances, que Pinga e Mossoró desperdiçaram. Mas quem marcou de novo foi a Ulbra, aos 48 minutos, em novo lançamento para a área, onde Cris estava bem colocado para ampliar, de cabeça. Nos outros jogos da Chave 1, o Glória empatou com o Santa Cruz por 1 a 1 e o Novo Hamburgo empatou com o Veranópolis, também por 1 a 1. Classificação: Grupo 1 1.º - Juventude, 6 pontos, 3 de saldo, 5 gols pró; 2.º - Ulbra, 6, 3 de saldo, 4 gols pró; 3.º - Guarany, 3; 4.º - Novo Hamburgo, 2; 5.º - Santa Cruz, 1, 0 de saldo; 6.º - Glória, 1, -1 de saldo; 7.º - Veranópolis, 1, -2 de saldo, 4 gols pró; 8.º - Internacional, 1, -2 de saldo, 1 gol pró; 9.º - Gaúcho, 0. Grupo 2 1.º - Grêmio, 6, 5 de saldo; 2.º - Caxias, 6, 4 de saldo; 3.º - São Luiz, 3, 1 de saldo; 4.º - Esportivo, 3, 0 de saldo; 5.º - São José-CS, 3, -1 de saldo; 6.º - Brasil, 1, 0 de saldo; 7.º - 15 de Novembro, 1, -4 de saldo; 8.º - São José-POA, 0, -2 de saldo; 9.º - Guarani-VA, 0, -3 de saldo.