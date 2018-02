Time B do Inter se apresenta para o começo do Gauchão Sem a presença dos campeões do mundo, que seguem de férias até o dia 18, os 32 jogadores que formam o time B do Internacional se apresentaram nesta quarta-feira para iniciar a preparação para o Campeonato Gaúcho. Alguns desses jogadores chegaram a integrar o time principal em 2006, e estão satisfeitos pela oportunidade de mostrar serviço ao técnico Abel Braga, que também segue de férias - o comando ficará com Luis Carlos de Lorenzi, o Lisca. "A expectativa é muito boa. Agora eu quero ajudar este grupo, que é forte, a conquistar o Campeonato Gaúcho", afirmou o experiente zagueiro Wilson, que já passou pelo São Paulo. "Espero que tenhamos mais um ano bom e com títulos. Vou me dedicar ao máximo nesta oportunidade para conquistar espaço depois no grupo que jogará a Libertadores", afirmou o meia Marcio Mossoró. Outros jogadores que estarão nessa equipe são o meia Pinga, que foi repatriado do futebol italiano para disputar o Mundial de Clubes mas acabou se contundindo, o lateral-esquerdo Chiquinho, que disputou o Brasileirão pelo Palmeiras e não foi aproveitado no clube paulista, e o atacante Ricardo Jesus, apontado como a próxima grande revelação do clube, na linhagem de Rafael Sobis, Luiz Adriano e Alexandre Pato. A estréia no Gauchão será no dia 21, contra o São José, em Cidreira, no litoral do estado - três dias antes, o time principal volta das férias, e ficará em pré-temporada para a disputa da Libertadores, que começa para o Inter em 21 de fevereiro, em Montevidéu, no Uruguai, na partida contra o Nacional.