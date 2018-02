Time B do Internacional busca a primeira vitória em 2007 O time B do Internacional tenta a primeira vitória do ano no terceiro jogo que faz pelo Campeonato Gaúcho, neste domingo, contra o Santa Cruz, como visitante. Depois do empate contra o Novo Hamburgo e da derrota para a Ulbra, o técnico Lisca decidiu substituir o lateral Chiquinho por Fernando e o meia Pinga por Ramón. O treinador também terá de colocar o zagueiro Danny Moraes no lugar de Rafael Santos, chamado por Abel Braga para treinar com o time A, que está se preparando para a Copa Libertadores da América em Bento Gonçalves. O Internacional é o oitavo colocado da Chave 1, com um ponto e saldo negativo de dois gols. O Santa Cruz também tem um ponto, mas está na quinta posição porque tem saldo zero. Em Canoas, Ulbra e Juventude brigam pela liderança. Ambos têm seis pontos e o time de Caxias do Sul só está na frente porque marcou um gol a mais, cinco, contra quatro do adversário, nas duas primeiras rodadas. Outros jogos do grupo neste domingo: Novo Hamburgo x Guarany de Bagé Glória x Gaúcho. Chave 1: Caxias x 15 de Novembro Guarani de Venâncio Aires x São José de Porto Alegre Brasil x Esportivo.