Time B do São Paulo aplica goleada em excursão na Índia A equipe B do São Paulo que excursiona pela Índia, formada por jogadores reservas e das categorias de base, goleou nesta quarta-feira o Mohammedan Sporting Club, por 6 a 0, para mais de 35 mil torcedores que compareceram ao Estádio de Tata, localizado na cidade de Jamshedpur. Apesar do resultado, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos da Silva teve muitas dificuldades no primeiro tempo, quando balançou a rede somente aos 40 minutos. Os demais gols saíram na etapa complementar. O destaque do São Paulo foi o meia Hernanes, autor de dois gols. Outro que balançou a rede por duas vezes foi o também meia Francisco Alex, contratado recentemente da Ferroviária. O lateral-esquerdo André e atacante Pablo completaram o placar. No primeiro jogo disputado na Índia, no último sábado, o São Paulo havia derrotado o East Bengals, por 3 a 0. A equipe disputará mais três partidas. A próxima será no dia 04 de fevereiro, contra o Mohun Bagan, em Calcutá. O retorno para o Brasil está previsto para o próximo dia 13. Alguns jogadores que integram o elenco podem ser utilizado pelo técnico Muricy Ramalho no time titular. Principalmente os atletas que atuam no meio-campo, uma vez que o treinador perdeu Danilo e Mineiro.