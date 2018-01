Time B do São Paulo empata com o Marília em Mogi Já classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo fechou sua participação na primeira fase empatando com seu time reserva por 2 a 2 com o Marília, nesta quarta-feira, no Estádio João Paulo II, em Mogi-Mirim. O time de Muricy Ramalho terminou na segunda colocação, com 44 pontos, seis a menos que o líder Santos. O adversário nas semifinais será o São Caetano, que ficou em terceiro lugar. O primeiro jogo deve ser no sábado, no Pacaembu. O São Paulo não pôde jogar em casa nesta quarta porque foi punido com a perda de um mando de jogo devido aos incidentes no clássico com o Santos, em março, na Vila Belmiro. Descompromissados com o resultado, os dois times fizeram um jogo aberto em Mogi-Mirim. O São Paulo saiu na frente aos 15 minutos, quando Reasco cruzou na medida para Borges cabecear. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar. O MAC só chegou com perigo ao ataque depois dos 20 minutos. Mas quando o fez deitou e rolou na desentrosada zaga tricolor. Aos 22, Wellington Amorim recebeu na área, matou no peito, cortou o estreante Luan e o goleiro Bosco para marcar um golaço. Um minuto depois, o xará Wellington Silva roubou a bola de Breno e fuzilou para virar o jogo. Amorim só não marcou o terceiro porque parou na trave. No segundo tempo, o São Paulo igualou no seu primeiro ataque. Leandro Camilo cometeu pênalti em Borges - Jorge Wagner bateu com categoria, deslocando o goleiro. O segundo e último lance de emoção no "amistoso" foi uma seqüência de chutes do Marília na área tricolor, salvos por Bosco e pela trave. SÃO PAULO 2 x 2 MARÍLIA São Paulo - Bosco; Reasco, Breno, Edcarlos e Júnior; Fredson, Luan (Rafinha), Hernanes e Jorge Wagner; Lenilson e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Marília - Júlio César; , Gum, Leandro Camilo e Fábio Recife; Bruno Ribeiro, Fernando, João Vitor, Wellington Amorim e Max Carrasco; Basílio e Wellington Silva. Técnico: Wilson Carrasco (interino). Gols - Borges, aos 15, Wellington Amorim, aos 22, e Wellington Silva, aos 23 minutos do primeiro tempo; Jorge Wagner, aos 3, minutos do segundo tempo. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Cartões amarelos - Basílio, Edcarlos, Leandro Camilo e Júnior. Renda - R$ 47.005,00. Público - 4.153 pagantes. Local - Estádio Papa João Paulo II, em Mogi-Mirim.