Time chileno punido por atrasar salário O Universidad de Chile foi penalizado com a perda de três pontos no Campeonato Nacional por atrasar os salários dos jogadores. A punição foi estabelecida pelo tribunal esportivo chileno e atingiu também dois times da segunda divisão, o San Felipe e o Puerto Montt. Os clubes foram sancionados porque os atrasos no pagamento dos salários são constantes. Com a perda dos pontos, o Universidad, atual campeão chileno, está seis pontos atrás do líder, o Universidad Catolica.