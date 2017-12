Chineses anunciam Geuvânio antes do Santos confirmar saída

Embora o Santos ainda não tenha confirmado oficialmente a negociação do meia Geuvânio, o Tianjin Quanjian já convocou a imprensa para a apresentação do novo reforço. Geuvânio será apresentado ao time dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no sábado pela manhã em Atibaia, onde a equipe chinesa faz sua pré-temporada.

A negociação foi fechada em 11 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) livres de impostos. O Santos terá direito a 35% do valor (R$ 17 milhões). O restante dos direitos econômicos do atacante está dividido entre Doyen Sports (35%) e empresários (30%). O jogador de 23 anos receberá um salário mensal da ordem de R$ 1 milhão.

O técnico Dorival Junior lamentou a saída do jogador. No início do ano, ele já havia perdido Marquinhos Gabriel, que retornou para o futebol árabe após o fim do empréstimo com o Santos.

"Este seria o ano dele. Um ano importantíssimo para a carreira dele. Cada um sabe o que faz, ele é maior de idade. Mas vejo o Geuvânio como um jogador promissor, com condições de chegar à seleção. Este ano seria importantíssimo para que isso se materializasse", disse o treinador em entrevista à emissora ESPN Brasil.