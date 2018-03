Time coreano ganha a Copa da Ásia O Suwon conquistou neste sábado a Copa dos Campeões da Ásia ao derrotar o Jubilo Iwata por 1 a 0, em seu estádio, que será uma das sedes do Mundial de 2002. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Sandro Cardoso, aos 15 minutos do primeiro tempo. O time sul-coreano surpreendeu, porque o favoritismo era da equipe japonesa, dirigida por Toninho Cerezo. O terceiro lugar ficou para o Piruzi, do Irã, que bateu o Irtysh Pavlodar, do Casaquistão, por 2 a 0, na preliminar da decisão.