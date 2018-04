Time da 3ª divisão vence e elimina Liverpool da Copa da Inglaterra

OLDHAM - O Liverpool protagonizou mais uma zebra na Copa da Inglaterra neste domingo. Jogando fora de casa, o tradicional time inglês foi eliminado pelo Oldham Athletic, da terceira divisão, ao ser derrotado pelo placar de 3 a 2. Com o revés, o Liverpool se juntou ao Aston Villa e ao Tottenham, também eliminado neste domingo.

A surpreendente vitória garantiu o Oldham nas oitavas de final da mais antiga competição de clubes de mundo. Enfrentará o Everton na sequência. Ao Liverpool resta as disputas da fase de mata-mata da Liga Europa e o segundo turno do Campeonato Inglês - ocupa apenas a 7ª colocação.

Neste domingo, o Liverpool começou mal a partida e cedeu o primeiro gol aos donos da casa logo aos 3 minutos, com gol contra o zagueiro Skrtel. Luiz Suárez chegou a buscar o empate aos 17. Mas o Oldham retomou a liderança no placar antes do intervalo, com gol de Smith, aos 45.

Empurrado pela torcida, o time da casa ampliou a vantagem aos 3 da segunda etapa, com Wabara. Correndo atrás do prejuízo, o Liverpool chegou a descontar, aos 35 minutos, com Allen. Mas não conseguiu buscar novamente o empate, que exigiria novo confronto entre os dois times.

Mais cedo, o Tottenham foi eliminado pelo Leeds, por 2 a 1, fora de casa. Já o Chelsea levou um susto neste domingo. Após ficar duas vezes atrás no placar, o time londrino empatou com o Brentford por 2 a 2, com gol salvador de Torres no fim. Oscar anotar o primeiro gol do Chelsea.