Time da Costa Rica vai ao Mundial O Saprissa, da Costa Rica, é o primeiro time classificado para o Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá em dezembro, no Japão, com campeão de cada um dos seis continentes. O time costa-riquenho conquistou, nesta quarta-feira, o título da Copa dos Campeões da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) mesmo perdendo, fora de casa, para o Pumas, do México, por 2 a 1. No jogo de ida, na semana passada, o Saprissa havia ganhado por 2 a 0.