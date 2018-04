Time da Ponte terá cinco novidades Depois de uma semana cheia de problemas, o técnico Nenê Santana finalmente conseguiu definir a Ponte Preta para a partida contra o Atlético-MG, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. No total, serão cinco novidades. Os titulares, que não puderam atuar na goleada por 5 a 0 sofrida diante do Goiás, no Serra Dourada, voltam no Majestoso. Com os retornos dos zagueiros Alexandre e Luiz Carlos, do volante Romeu e dos atacantes Weldon e Júlio César, o treinador optou por reutilizar o esquema 3-5-2, que havia sido abandonado na última rodada. Durante a semana, no entanto, Nenê Santana ainda não sabia se poderia contar com Flávio e Júlio César. Ambos sentiam contusões no púbis e na coxa direita, respectivamente, e não estavam confirmados. No treinamento da tarde desta sexta-feira, eles se recu peraram e garantiram presença. "São jogadores importantes e que estão fazendo um ótimo campeonato. Tenho certeza de que eles poderão nos ajudar bastante nesse difícil jogo", disse Santana. O único desfalque para o confronto contra o clube mineiro é o volante Marcus Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Após a derrota para o Goiás o clima na Ponte Preta é de total confiança na recuperação, principalmente pelos bons resultados que vem obtendo atuando no Majestoso. O time venceu as últimas seis partidas disputadas em Campinas e espera poder voltar ao grup o dos quatro melhores que se classificam à Copa Libertadores. Por enquanto, está em sexto com 44 pontos.