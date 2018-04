Time da quarta divisão elimina Lille na Copa da França

Terceiro colocado do Campeonato Francês e com um retrospecto de sete vitórias nas últimas oito partidas, o Lille tentou o gol durante todo o jogo. Antes dos pênaltis, o confronto ainda foi para a prorrogação, mas a forte retranca do Colmar sempre prevaleceu.

E se o Lille decepcionou, o Bordeaux confirmou o favoritismo com facilidade. Em casa, o atual líder do Campeonato Francês atropelou o Ajaccio por 5 a 1. Cavenaghi marcou três vezes e foi o grande destaque da partida. O brasileiro Wendel e Plasil também marcaram, enquanto Guerriero descontou para o time da segunda divisão.

Lanterna do Francês, o Grenoble surpreendeu o Montpellier em casa e venceu na prorrogação, por 3 a 2. Depois da partida terminar empatada por 2 a 2, Akrour marcou o gol da vitória aos 14 minutos da etapa inicial do tempo extra.

Já o Lens fez valer o favoritismo mesmo atuando fora de casa e derrotou o Compiègne, da quarta divisão, por 1 a 0. Maoulida marcou o gol da vitória no final do primeiro tempo.

Ainda neste sábado, outros seis jogos completaram a rodada da Copa da França: Saint Louis Neuweg 0 x 1 Sochaux, Beauvais 3 x 0 Agen, Quevilly 1 x 0 Angers, Saint Ouen I Aumone 0 x 3 Sedan, Pontivy 0 x 1 Brest e Raon L Etape 0 x 1 Vesoul.