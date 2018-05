Time da sexta divisão do Alemão contrata atacante Ailton O atacante brasileiro Ailton, artilheiro da Bundesliga em 2004, assinou com o KFC Uerdingen, da cidade de Krefeld. O clube está atualmente na sexta divisão do Campeonato Alemão e, desde 1996, não disputa a liga principal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do clube, o grego Agissilaos Kourkoudialos.