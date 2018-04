Time da Tunísia é campeão africano e vai a Mundial

Na partida de ida da final da Liga dos Campeões da África, Esperance e Raja haviam empatado em 0 a 0, ficando a decisão da vaga para este sábado, na Tunísia. A classificação e o título vieram com um único gol, marcado por Afful, aos 21 minutos do primeiro tempo. Este foi o segundo título continental do Esperance, campeão africano em 1994. No ano passado, o time tunisiano perdeu a decisão para o Mazembe, do Congo, que foi ao Mundial e surpreendeu o Internacional na semifinal.

Com a classificação do Esperance, o Mundial já conhece seis de seus sete participantes, restando apenas a definição do representante do país sede. Kashiwa Reysol, Gamba Osaka e Nagoya Grampus disputam o título japonês a três rodadas do fim da competição. O Kashiwa, do técnico Nelsinho Baptista e do meia Jorge Wagner, tem 65 pontos, dois a mais que o Gamba e três de vantagem sobre o Nagoya.

Além de Santos, Barcelona e Esperance, as outras três equipes que já estão classificadas para o Mundial são o Monterrey (México), campeão da Concacaf, o Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Oceania, e o Al Sadd (Catar), que conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia há uma semana.

Monterrey, Al Saad, Espérance e o vencedor do jogo entre o Auckland City e o campeão japonês disputam as duas vagas para enfrentar Santos e Barcelona nas semifinais do Mundial. O sorteio da competição acontece na próxima quinta-feira, em Nagoya.