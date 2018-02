Time da Tunísia vai à semifinal do Mundial de Clubes da Fifa

O Etoile Sportive du Sahel, da Tunísia, surpreendeu ao vencer, na madrugada deste domingo, o Pachuca, do México, por 1 a 0. Com o triunfo, a equipe africana garantiu sua vaga nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Japão. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa O gol da vitória foi marcado por Moussa Narry, faltando cinco minutos para o final da partida, no geral dominada pelos mexicanos, que desperdiçaram diversas oportunidades de marcar. O campeão mexicano chegou a ter um gol anulado no segundo tempo. Marcado pelo zagueiro Juilo Manzur, o tento foi invalidado por impedimento. O Etoile Sportive du Sahel disputa agora com o Boca Juniors, campeão da Libertadores da América, uma vaga na final do Mundial de Clubes. A semifinal acontece na próxima quarta-feira, às 8h30 (de Brasília), em Tóquio. Os três primeiros títulos desta noba versão do mundial interclubes foram conquistados por times brasileiros - Corinthians (2000), Internacional (2005) e São Paulo (2006).