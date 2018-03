Time de Alex é campeão na Turquia A equipe do Fenerbahçe, do meia brasileiro Alex, venceu o Galatasaray por 1 a 0 neste domingo e conquistou o 16º Campeonato Turco de sua história. Agora, faltando uma rodada para o fim do campeonato, o Fenerbahçe abre seis pontos de vantagem sobre o Trabzonspor, o vice-líder. Já o Galatasaray, que perdeu a segunda posição com a derrota, precisava de duas vitórias para ter chances de levar o título. A equipe estava quatro pontos atrás do Fenerbahce antes do início da rodada. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Márcio Nobre, outro brasileiro da equipe, que marcou aos 20 minutos do segundo tempo. Trabzonspor e Galatasaray definem agora quem será o segundo colocado, que garante vaga à disputa da próxima edição da Liga dos Campeões.