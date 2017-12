Time de brasileiro é campeão alemão A equipe do Werder Bremen - do atacante brasileiro Aílton - venceu o Bayern de Munique neste sábado, em pleno estádio Olímpico de Munique, por 3 a 1, e sagrou-se campeão alemão com duas rodadas de antecipação. O Werder Bremen - que chega ao título pela primeira vez em 11 anos - fechou hoje uma temporada irrepreensível. Até aqui, o time colecionou 22 vitórias, 8 empates e apenas duas derrotas. A última delas ocorreu em outubro do ano passado, quando perdeu por 3 a 1 para o Stuttgart. Com a vitória deste sábado, o Bremen chega aos 74 pontos ganhos, contra 65 do Bayern, o segundo colocado. O Stuttgart é o terceiro com 61 pontos e o Bayer Leverkusen o quarto com 59. Faltando mais duas rodadas para o final, e o Bremen não pode mais ser alcançado. O campeão saiu na frente com gol de Ivan Klasnic aos 19 minutos do primeiro tempo, após passe de Aílton. O Werder ampliou aos 26min, quando Johan Mincoud tocou por cobertura, na saída do goleiro Oliver Khan. Aos 35, Aílton fez o dele. De fora da área, de pé esquerdo, ele colocou a bola no ângulo direito do goleiro. Com isso o brasileiro manteve a ponta na artilharia, com 27 gols até aqui. O único gol do Bayern foi marcado por Roy Makaay no início do segundo tempo. A rodada deste sábado - a 32ª do campeonato - teve os seguintes resultados: Kaiserslautern 3 x 2 Wolfsburg; Hannover 3 x 0 Eintracht Frankfurt, Hamburgo 2 x 1 Stuttgart, Bayern Munich 1 x 3 Werder Bremen, Bayer Leverkusen 2 x 0 Colonia, Hertha Berlin 6 x 2 Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach 2 x 0 Schalke. A rodada será completada no domingo com mais dois jogos: Bochum x Friburgo e Hansa Rostock x 1860 Munich.