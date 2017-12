Time de Cerezo arrasa o de Edmundo O Kashima Antlers conquistou hoje ? com uma rodada de antecedência ? o segundo turno do Campeonato Japonês ao ganhar em casa do Verdy Tokyo por 4 a 0. A equipe dirigida pelo técnico brasileiro toninho Cerezo se classificou para decidir o campeonato com o Jubilo Iwata, campeão do primeiro turno. As finais serão nos dias 2 e 6 de dezembro. A derrota deixou o Verdy ? time do atacante brasileiro Edmundo ? muito ameaçado pelo rebaixamento. Com 27 pontos, a equipe está em 14º lugar. Os outros ameaçados de cair para a Segunda Divisão (o Cerezo Osaka já está rebaixado) são o Avispa Fukuoka (também tem 27 pontos, mas perde para o Verdy no critério de gols marcados) e o Yokohama F. Marinos, que tem 29 pontos. Na última rodada, que será disputada no sábado que vem, o Verdy jogará em casa contra o Tokyo FC, o Avispa Fukuoka jogará fora de casa contra o Gamba Osaka e o Yokohama enfrentará o Vissel Kobe, também fora de casa. Na partida de hoje, o Kashima partiu logo para o ataque. A pressão demorou só 10 minutos para dar resultado, quando o zagueiro da seleção japonesa Koji Nakata marcou o primeiro gol. A equipe de Toninho Cerezo decidiu o jogo ainda no primeiro tempo, com mais dois gols, ambos do atacante Yanagisawa. Ele marcou aos 28 e aos 45 minutos. Yanagisawa pode se transferir para o Perugia, da Itália, o mesmo clube que importou o meia Nakata (atualmente no Parma) depois da Copa do Mundo de 98. No segundo tempo, o meia brasileiro Bismarck fez o último gol aos 46 minutos. O Kashima lutará pelo bicampeonato da J-League. Na temporada passada, a equipe conquistou três títulos ? os outros foram a Copa do Imperador e a Copa Nabisco. Uéslei - O destaque brasileiro da rodada foi o atacante Uéslei (ex-Bahia), que marcou três gols na vitória por 5 a 1 do Nagoya Grampus Eight sobre o JEF United Ichihara. Outros resultados: Jubilo Iwata 1, Sanfrecce Hiroshima 0; Yokohama F. Marinos 2, Gamba Osaka 1; Avispa Fukuoka 2, Shimizu S-Pulse 3; Kashiwa Reysol 1, Consadole Sapporo 0; Tokyo FC 1, Vissel Kobe 1; Cerezo Osaka 2, Urawa Reds 1.