Time de Cerezo é bicampeão no Japão O Kashima Antlers, do técnico brasileiro Toninho Cerezo, conquistou o bicampeonato da J-League, o Campeonato Japonês, ao vencer o Jubilo Iwata por 1 a 0, neste sábado, no segundo jogo da decisão (no primeiro, semana passada, houve empate de 2 a 2). O gol foi marcado pelo meia Mitsuo Ogasawara, de falta, aos 10 minutos da prorrogação, na morte súbita. O Kashima conta com três brasileiros no elenco: Augusto, Fabiano e Bismarck, que conquistou o quinto título nacional (1993/94 pelo Verdy, e 1998, 2000/2001 pelo Kashima). "Somos campeões!" gritava emocionado Toninho Cerezo. "Os dois times tiveram muitas dificuldades para chegar ao gol. Mas acredito que no segundo tempo jogamos melhor, criamos muito mais jogadas. Ganhamos o título graças ao mando de campo e a nossos torcedores (41 mil estiveram no estádio)", disse Cerezo, que conquistou o quarto título no comando do Kashima (ganhou a Copa Nabisco, Copa do Imperador e J-League, ano passado). O gol do Kashima saiu de uma cobrança de falta sofrida por Masashi Motoyama, que substituiu Bismarck no segundo tempo. O brasileiro sofreu uma dura entrada na primeira etapa e não conseguiu terminar a partida.