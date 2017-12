Time de Edmundo vence e se salva O Verdy Tokio venceu o Tokyo por 1 a 0, neste sábado, na última rodada do Campeonato Japonês, e se livrou de ter de disputar a Segunda Divisão na próxima temporada. O gol isolado foi marcado por Hideki Nagai, após passe do brasileiro Edmundo. O atacante brasileiro chegou ao Verdy com a missão de livrar o time do rebaixamento na J-League. Logo em sua estréia, o polêmico jogador, que havia sido demitido do Cruzeiro depois de haver declarado que seria doloroso marcar um gol contra o Vasco, sua ex-equipe (coincidentemente ou não, o atacante perdeu um pênalti na partida contra o Vasco - cobrado de forma displicente - e foi dispensado pela equipe mineira), marcou um dos gols da vitória do seu time sobre o Cerezo Osaka, por 3 a 0. Com um gol do meia Toru Araiba, aos 39 minutos do segundo tempo, o Gamba Osaka bateu o Avispa Fukuoka por 3 a 2, em casa, e colocou os visitantes na Segunda Divisão. O Avispa dependia de um tropeço do Verdy para escapar do descenso. Agora, a equipe fará companhia ao Cerezo Osaka, que já estava rebaixado. Além de Edmundo, outro brasileiro se salvou do rebaixamento na J-League. Foi o técnico Sebastião Lazaroni, do Yokohama F. Marinos. Sua equipe empatou com o Vissel Kobe, por 1 a 1. As finais serão nos dias 2 e 6, entre Kashima Antlers (campeão do segundo turno), dirigida por Toninho Cerezo, que também tem como destaque o brasileiro Bismarck, e Jubilo Iwata (vencedor do primeiro turno). O Kashima luta pelo bicampeonato. Na última temporada, o time conquistou, além do campeonato nacional, duas competições: a Copa Nabisco e a Copa do Imperador. Demais resultados: Shimizu S-Pulse 1 x 0 Kashiwa Reysol; Urawa Reds 2 x 0 Nagoya Grampus; JEF United Ichihara 2 x 4 Jubilo Iwata; Sanfrecce Hiroshima 4 x 1 Kashima Antlers; e Consadole Sapporo 0 x 1 Cerezo Osaka.