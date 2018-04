Time de Felipão está fora da Liga dos Campeões da Ásia

O Bunyodkor, time do Usbequistão comandado por Luiz Felipe Scolari, foi eliminado nesta quarta-feira da Liga dos Campeões da Ásia ao cair por 4 a 1 diante do Pohang Steelers, na Coreia do Sul. A equipe do técnico brasileiro venceu o jogo de ida por 3 a 1 e perdeu pelo mesmo placar no tempo normal no duelo de volta, mas acabou eliminado na prorrogação.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com o resultado, a equipe sul-coreana avançou às semifinais do torneio que dará ao seu campeão uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado em dezembro.

Por ironia do destino, um brasileiro acabou sendo decisivo para eliminação do time dirigido por Felipão, que contou com a presença do meia Rivaldo no confronto. O atacante Denilson marcou o segundo e o terceiro gol do Pohang Steelers no tempo normal, após Jae-Sung ter aberto o placar do duelo. Aos 44 minutos da etapa final, Karpenko fez o gol que manteve o Bunyodkor vivo na briga por uma vaga na semifinal, mas Ristic decretou a classificação da equipe coreana ao marcar aos 12 minutos da etapa inicial da prorrogação.

Outro time que avançou às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia nesta quarta-feira foi o Nagoya Grampus, do Japão, que bateu o também japonês Kawasaki Frontale por 3 a 1, depois de ter perdido por 2 a 1 no confronto de ida.