Time de Felipão paga 42 milhões de euros por Jackson Martínez

O futebol chinês, protagonista da atual janela de transferências na Europa, ainda não parou de contratar. Um dia depois de fechar o período de aquisições nos principais mercados, como Itália, Inglaterra e Espanha, foi definida a principal transação do inverno no Velho Continente. O colombiano Jackson Martínez vai trocar o Atlético de Madrid pelo Guangzhou Evergrande, equipe chinesa comandada por Luis Felipe Scolari, por especulados 42 milhões de euros.

Até o início da madrugada de quarta-feira na Espanha, o negócio não havia sido confirmado oficialmente nem pelo Atlético de Madrid nem pelo Guangzhou Evergrande, mas os principais veículos de comunicação da Espanha já noticiam a transferência, inclusive com imagens de Martínez assinando o contrato.

A se confirmar o valor de 42 milhões de euros, trata-se da transferência mais cara da história do futebol asiático. Também seria a maior compra da atua janela, superando outra aquisição da China: a ida do brasileiro Ramírez do Chelsea para o Jiangsu Suning por especulados 26 milhões de euros.

Com Martínez, o mercado chinês consolida seu novo interesse: jogadores colombianos que se destacam na Europa. Só nos últimos dias fecharam com clubes da China o volante Fredy Guarín (trocou a Inter de Milão pelo Shanghai Shenhua) e o atacante Fredy Montero (do Sporting para o Tianjin Teda). Também há um interesse crescente em africanos, tanto que foram para lá o camaronês Stéphane Mbia (do Trabzonspor, da Turquia, para o Hebei China Fortune) e o marfinense Gervinho (da Roma para o Heibei)

As outras grandes aquisições da China na atual janela de transferências foram de brasileiros: Ramires no Jiangsu Suning, Geuvânio, Jadson e Luis Fabiano no Tianjin Quanjian, Gil no Shandong Luneng e Renato Augusto e Ralf no Beijing Guoan.

Martínez chega ao time de Felipão para suprir a saída do brasileiro Elkeson, que se transferiu para o rival Shanghai SIPG, por valor semelhante ao gasto pelo Heibei para contar com Gervinho. O colombiano custou 35 milhões de euros ao Atlético de Madrid no meio do ano passado e agora o clube espanhol deve gastar o arrecadado para recontratar Diego Costa.