Time de ilha do Oceano Índico cai na Copa da França, mas é homenageado Acabou neste sábado a aventura do Sainte-Marienne na Copa da França. A equipe, da Ilha Reunião, localizada próxima a Madagáscar, no Oceano Índico, conseguiu avançar de forma inédita até a nona fase do torneio. Neste sábado, foi até a França continental e perdeu por 2 a 0 para o Ajaccio, da primeira divisão.