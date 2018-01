Time de Jundiaí volta a ser Paulista O juiz da 65ª Zona Eleitoral de Jundiaí, Maurício Garibe, anunciou o novo nome para o time da cidade, que neste ano disputou o Torneio Rio-São Paulo como Etti e o Brasileiro da Série B como Jundiaí. A eleição realizada no município contou com 1.973 votos, sendo 991 - cerca de 50% - para o nome "Paulista". Assim, a equipe passará a se chamar Paulista a partir de 2003. Dentre as opções na cédula havia: Paulista de Jundiaí (658 votos) e Jundiaí (324). O time da cidade já havia trocado de nome em 1995, de Paulista para Lousano-Paulista. Três anos depois, a Parmalat mudou para Etti. Com a saída da multinacional, passou neste ano para Jundiaí e, agora, a diretoria espera que seja a quinta e última mudança. Havia receio de alguns dirigentes pela volta do nome antigo, porque poderia desagradar a Parmalat, uma vez que a Paulista é concorrente no mercado de leites da empresa italiana. Mas, a preferência do torcedor prevaleceu.