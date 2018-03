Time de Love muito perto da final O CSKA, do atacante Vágner Love, recebe nesta quinta-feira o Parma, em Moscou, para decidir uma vaga na final da Copa da Uefa. O time russo é favorito. No jogo de ida, na semana passada, na Itália, conseguiu um empate sem gols. Além disso, o Parma vai poupar seus principais jogadores para os jogos do Campeonato Italiano (domingo enfrenta a Roma, em casa). A prioridade do técnico Pietro Carmignani é fugir do rebaixamento. "Seria uma besteira ganhar a Copa da Uefa e jogar a série B na próxima temporada", raciocinou. O atacante Alberto Gilardinho, por exemplo, deve começar no banco. Ele marcou quatro gols na vitória sobre o Livorno por 6 a 4,no domingo. Já o CSKA não tem problemas. A aposta é na dupla brasileira Vágner Love e Daniel Carvalho. Na outra semifinal, o Sporting Lisboa enfrenta o Alkmaar, na Holanda, e não contará com o chileno Pinilla, autor dos últimos quatro gols da equipe (fez o gol da vitória contra os holandeses por 2 a 1 na quinta-feira e os três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Braga na Liga Portuguesa, domingo). Pinilla sofreu uma lesão muscular e foi vetado. Mas os brasileiros Rogério, Liedson, Anderson Polga e Fábio Rochemback devem jogar pela equipe portuguesa. Basta um empate para o Sporting ficar com a outra vaga na final da Copa da Uefa.