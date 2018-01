Time de Luxemburgo lutou contra queda para a 3ª divisão chinesa

Após passar por quase todos os clubes grandes do Brasil e dez anos depois de treinar o Real Madrid, Luxemburgo desembarcou na China em 24 de setembro deste ano. Longe dos grandes centros e dos holofotes, o treinador fará um trabalho a que não está acostumado, porém, apesar da pouquíssima expressão do Tianjin Songjiang, Vanderlei terá 'carta branca' para reforçar o time em 2016.

Sob o nome de Hohhot Binhai FC, o clube foi fundado no ano de 2006, e apenas em 2008 se tornou Tianjin Songjiang após ser adquirido por uma empresa de marketing esportivo local. Em 2011, fez sua primeira aparição na segunda divisão nacional, onde permanece até hoje. Na temporada 2015, o time chegou até a lutar contra o rebaixamento para a terceirona do futebol chinês, mas escapou e terminou a competição em 9º lugar.

Recentemente adquirido por uma poderosa empresa farmacêutica da China, o clube recebeu uma grande injeção nos cofres no meio do ano de 2015, permitindo à equipe assinar com Vanderlei Luxemburgo.

O brasileiro teria sido oferecido à equipe por meio do empresário chinês Sun Xianlu, que atua no Brasil. Após problemas com o idioma espanhol no Real Madrid, o filho de Xianlu deve ser o tradutor do técnico no trabalho na China. Ele começa a trabalhar já neste mês de dezembro, com o objetivo de subir com a equipe pela primeira vez para a elite do futebol chinês.

A empresa que comanda o clube tem planos audaciosos. Neste ano, ela deixou de patrocinar o Tianjin Teda, rival local da primeira divisão que discordou dos planos ousados de transferências. Pelo regulamento, a equipe pode inscrever três atletas estrangeiros. Luxemburgo tem a ideia de contratar um trio de brasileiros de peso. Luis Fabiano, de saída do São Paulo, e Éverton, que trabalhou com o técnico no Flamengo, já foram especulados como possíveis reforços. Nenhum foi anunciado.