Time de Marta decide Copa da Uefa feminina contra Frankfurt

A atacante Marta entra em campo neste sábado, às 9h15 (com transmissão da SporTV), com o Umea, da Suécia, na decisão da Copa da Uefa feminina contra o Frankfurt, na Alemanha. O time da brasileira ficou no empate (1 a 1) na primeira partida, disputada na semana passada, na Suécia. Com esse resultado, o time alemão, da atacante Brigitte Prinz (bicampeã mundial pelo seu país), jogará pelo empate sem gols ou por uma vitória simples para erguer a taça. O duelo é reedição da decisão de 2004, quando o Umea, liderado por Marta, levou a melhor sobre as alemãs. Na edição do ano passado, a equipe sueca foi derrotada pelo Arsenal, da Inglaterra.