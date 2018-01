Time de Marta perde a final da Copa da Uefa feminina A brasileira Marta, do Umea, da Suécia, eleita a melhor jogadora do mundo em 2006 pela Fifa, não pôde comemorar o título tão sonhado da Copa da Uefa. Neste domingo, sua equipe ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Arsenal, que jogou em casa e se sagrou campeão da competição. No primeiro jogo, realizado na Suécia, o time britânico tinha vencido por 1 a 0. Na decisão, Marta chegou a acertar uma bola na trave em uma cobrança de falta. Mas seu time parou na defesa do Arsenal. Foi a primeira vez que um time britânico venceu a competição.