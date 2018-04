Time de Marta perde final de liga profissional nos EUA

A sina da brasileira Marta em finais parece não ter fim. Apesar do favoritismo, o Los Angeles Sol perdeu para o Sky Blue por 1 a 0 na decisão da primeira edição da WPS (Women's Professional Championship), principal liga de futebol nos Estados Unidos, em jogo disputado neste sábado, no Home Depot Center, em Carson City, região metropolitana de Los Angeles.

Dono da melhor campanha da fase de classificação, com 12 vitórias e três derrotas em 20 jogos, o LA Sol entrou como favorito na final, mas, apesar de jogar em casa, foi surpreendido pelo rival de Nova Jersey logo aos 16 minutos de jogo, com O'Reilly.

Com o gol, o Blue Sky optou por se defender e suportar a pressão do Sol, que teve a posse de bola, mas concluiu apenas quatro vezes, facilitando o trabalho no gol de Branam. Para tornar a reação do ainda mais complicada, a equipe de Los Angeles atuou com uma jogadora a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando a zagueira Allison Falk foi expulsa.

Marta, a artilheira da competição com 10 gols, teve atuação discreta, e agora se prepara para jogar no Santos até o final deste ano. Ela se apresenta à equipe santista no dia 10 de setembro e disputará a primeira edição do Copa Libertadores feminina. Depois, retorna para mais uma temporada nos Estados Unidos. Em contrapartida, a compatriota Rosana, que jogou a final, comemora o título.