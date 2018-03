Time de Marta perde na final da Copa da Uefa

O Umea, da brasileira Marta, foi derrotado em casa por 3 a 2 pelo Frankfurt neste sábado na final da Copa da Uefa, a principal competição de clubes no futebol feminino europeu. O time sueco havia empatado fora de casa, por 1 a 1, na semana passa e precisava apenas de um novo empate, por dois ou mais gols, para ser campeão. O Umea esteve muito perto de conquistar o título no MPs instantes finais da partida. Melhor jogadora do mundo, Marta cobrou uma falta aos 44 do segundo tempo e acertou o travessão. Dois minutos depois, Bachmann chutou de longe e a bola caprichosamente no travessão. A equipe alemã, apesar dos dois sustos no final, foi superior praticamente o jogo todo. Tanto que abriu o placar logo aos 6 minuto do primeiro tempo, com Pohlers. Ela mesma ampliou antes dos 10 do segundo tempo. Com 2 a 0 no placar, o Frankfurt relaxou e pagou caro. Aos 23 do segundo tempo, Marta invadiu a área e sofreu pênalti. Dahlqvist cobrou e marcou para a equipe sueca. No entanto, três minutos depois, Wimbersky, de falta, fez 3 a 1. O gol que definiu o placar saiu aos 37, com Östberg.