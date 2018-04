Time de Medellín fica sem estádio para pegar Corinthians

O gerente da Odesur, Andrés García, informou ao Independiente e ao Atlético Nacional, outro time de Medellín, que o estádio não será liberado durante todo o mês de março e começo de abril por causa da competição.

Com isso, a medida também obrigará o Independiente a procurar outro palco para o confronto que fará, como mandante, contra o vencedor do duelo entre Atlético Junior, da Colômbia, e Racing, do Uruguai, pela fase preliminar da Libertadores. Quem vencer a partida entrará no Grupo 1 do torneio continental.

"O (Independiente) Medellín não pode se dar ao luxo de receber o Corinthians em outro estádio ou adiar a partida contra Junior ou Racing. A Conmebol tem suas regras e não muda a programação", afirmou Jorge Osorio Ciro, presidente do Independiente Medellín, defendendo a manutenção do Atanasio Girardot como palco das partidas do seu clube.

Já Leonel Alvarez, técnico do time colombiano, afirmou nesta quarta-feira que o Estádio Roberto Meléndez, que fica em Barranquilla, é uma opção para a equipe caso o Atanasio Girardot não seja liberado. Porém, o clube teria de procurar uma terceira opção para mandar os seus jogos caso o Atlético Junior avance à fase de grupos da Libertadores, pois o campo de Barranquilla é a casa do possível adversário colombiano na competição.