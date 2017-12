Time de Nelsinho é goleado no Japão O técnico Nelsinho Baptista teve nesta quarta-feira sua primeira participação no comando do Nagoya Grampus. E se deu mal. No duelo com o Kashima Antlers, dirigido por Toninho Cerezo, perdeu por 5 a 1. A partida valeu pelas quartas-de-final da Copa Nabisco.