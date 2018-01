Time de Parreira terá só 2 atacantes O técnico Carlos Alberto Parreira, depois de anunciar os nomes dos 19 jogadores para o amistoso do dia 12 de fevereiro contra a China, deixou claro que abdicou do esquema 3-5-2 utilizado por Felipão na conquista do pentacampeonato mundial, no ano passado. Com Parreira e Zagalo, a seleção jogará no 4-4-2, com quatro zagueiros, dois volantes e dois meias e dois atacantes. ?Não quero inventar. A marcação será feita por zona?, lembrou. O técnico disse ainda que futuramente poderá adotar o 4-3-3, esquema que utilizou no ano passado com sucesso no Corinthians, ?desde que os jogadores de frente tenham consciência de que precisam voltar para marcar?. Ainda sobre a convocação de hoje, Parreira lembrou que chamou todos os jogadores que pretendia, com exceção do zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, que está machucado. Sobre Roque Júnior, outra surpresa na lista, o treinador afirmou que ele já está recuperado da contusão no ombro e voltou ao time do Milan.