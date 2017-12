Time de Pelé não entra na Copa São Paulo O Litoral F.C., o time de Pelé, Clodoaldo e Manoel Maria, só entrará na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2006. A Federação Paulista de Futebol não vai abrir exceção e permitir a participação de um time que ainda não tem um ano de filiação à entidade. "Já explicamos isso ao Pelé e ele entendeu. Se permitirmos a participação do Litoral teríamos que atender também outras reindicações", diz o presidente Marco Polo Del Nero. Hoje, o coordenador do Litoral, o ex-jogador Clodoaldo Santana, disse que a diretoria do clube aceitou as ponderações da FPF: "Nós concordamos com a Federação e vamos inscrever o time para 2006. No ano que vem, voltaremos a disputar torneios de base aqui em Santos e no Estado", explicou Clodoaldo. O Litoral completará um ano de federado em abril do ano que vem. O coordenador do Litoral lembrou que a equipe vem melhorando do ponto de vista técnico. "No Paulista Sub-20 ficamos entre os oito melhores. Com mais uma vitória, nós ficaríamos entre os quatro melhores na categoria". Segundo Marco Polo, a exigência de um ano de filiação na FPF começou na Copa de 2002 para evitar o que ocorreu em 2001 quando o Roma, desconhecido clube de Barueri, montou um time só para ganhar a Copa. "Então para evitar que alguém investisse em um time só para se promover com o título, a FPF criou esse dispositivo. Considero-o justo", diz. Na final de 2001, o Roma derrotou o São Paulo. Depois o time foi desmontado. A Copa São Paulo/2005 será a maior da história. Serão 88 clubes divididos em 22 sedes. Na primeira fase, os times jogarão em turno completo dentro do grupo, classificando-se os dois melhores. Depois, os 44 times restantes disputarão a fase seguinte no mata-mata. A Copa começará entre os dias 3 e 5 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro, a princípio, no Pacaembu. Caso os finalistas sejam dois times do Interior, o jogo poderá ser disputado em outra sede. Marco Polo Del Nero, orgulhoso, diz que a Copa continua crescendo. Este ano foram cerca de 300 pedidos de participação. "Não dava para atender a todos". O critério para a escolha das 88 equipes foram: 1º - as indicações das federações; 2º - clubes de maior tradição; 3º - clubes com mais participações na competição; 4º - prioridade para as cidades que serão sedes do torneio. "Os jogos da Copa São Paulo têm conquistado um público excelente nos estádios do Interior. Alguns jogos chegam a 5 mil pessoas. As vezes, mais. Por isso aumentou o número de prefeituras que nos pedem para sediar os jogos. Acho que vamos continuar aumentando o número de clubes, um pouco a cada ano", diz Marco Polo.