"Time de resultados" não incomoda Tite A fama de time de resultados - construída às custas de vitórias magras e nem sempre convincentes - não incomoda Tite. O técnico, aliás, está superfeliz com o retrospecto do Corinthians desde a sua chegada ao Parque São Jorge. Mesmo com todas as limitações do elenco, o time alcançou 12 vitórias sob o seu comando. Além disso, a defesa, que estava entre as mais vazadas da competição, se transformou no setor mais seguro da equipe, com uma média de apenas 0,8 gol por partida. E melhor: o Corinthians saltou da 22ª posição na 10ª rodada para a oitava colocação, com 51 pontos ganhos. "Com um detalhe: a diferença de pontos entre o quarto colocado (a Ponte Preta) e o Corinthians praticamente inexiste. É só de um ponto. Quer dizer: temos todas as chances de virar a semana na zona de classificação para a Libertadores", comemora o técnico. De todos esses números, o que mais anima são as 12 vitórias. Tite não gosta quando dizem que o seu Corinthians é um time pragmático - e muito menos quando sugerem que o seu esquema (3-5-2) é covarde. "Equipe que tem medo não vence 12 partidas. Podem dizer que o Corinthians é uma equipe que não faz muitos gols. Mas não que jogue com medo de atacar", reage o técnico. Explicar o poder de reação demonstrado pelo time é um desafio até mesmo para o próprio Tite. Uma das razões, segundo o treinador, foi o corte no elenco feito no começo de seu trabalho - quando saíram Rincón, Régis Pitbull, Adrianinho, Piá, Edson Pelé e Careca, entre outros. "Independentemente das qualidades de quem saiu, a verdade é que um elenco com 38 jogadores não funciona. É impossível ser justo com todo mundo. Vira um problema sério". Com o grupo reduzido, Tite pôde trabalhar da forma como sempre fez. "Às vezes dizem que sou um ?paizão?. Se isso significa ser justo, então fico orgulhoso. É assim que trabalho. Comigo joga sempre aquele que estiver melhor. De vez em quando, o atleta precisa de chance e de tempo para mostrar tudo o que pode. E é aí que o treinador se torna uma peça fundamental na engrenagem". Bancar a escalação de Alberto também no jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, foi uma decisão muito bem pensada. Tite vai apostar todas as suas fichas no atacante, que anda não anda bem. "O Alberto está muito ansioso. Disse a ele: o gol não é obrigação só do 9. Se ele não fizer, outro pode fazer. O mais importante é que executar bem as suas funções. Mais cedo ou mais tarde ele deslancha". Atitudes desse tipo fortalecem o ?chefe?. Hoje pode-se dizer que o Corinthians tem um elenco unido. Quem duvidar disso, basta observa a forma como o gol é comemorado. Os titulares correm para o banco - e vice-versa. Todo mundo se abraça, comemora. Antes de Tite não era assim. A questão é saber até onde esse time limitado mas unido pode chegar. Por enquanto, o próprio Tite só fala na classificação para a Libertadores. Mas que ninguém descarte uma surpresa maior.