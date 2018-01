Time de Robinho goleia em amistoso Robinho e Roberto Carlos interromperam as férias por uns instantes nesta segunda-feira e participaram de um amistoso beneficente em São Paulo. Num Pacaembu quase lotado, os dois jogadores do Real atuaram em equipes diferentes e o ex-santista levou a melhor. O time ?Amigos de Robinho? goleou o ?Amigos de Roberto Carlos? por 7 a 4, num jogo que teve vários atrativos. A festa reuniu jogadores famosos, artistas, personalidades e até o piloto da Ferrari, Felipe Massa. No início o jogo até que foi sério. Com jogadores como Wágner Love, Denilson, Carlos Alberto, Gabriel e Washington, entre outros em campo, a partida teve ritmo. Foram muitas jogadas de efeito e gols bonitos. No segundo tempo, com a entrada dos artistas - Alexandre Pires, Daniel, o trio do KLB e até o sertanejo Milionário entre eles - o nível técnico da partida cai de forma acentuada. ?Mas valeu. O mais importante é que pudemos nos divertir e ao mesmo tempo ajudar os mais carentes?, disse Robinho. O ingresso deveria ser trocado por um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados seriam encaminhados a entidades de assistência a crianças carentes.