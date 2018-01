Time de Ronaldinho dá show e goleia O time de Ronaldinho Gaúcho - formado por jogadores sul-americanos, africanos e asiáticos - goleou a equipe do atacante ucraniano Andriy Shevchenko por 6 a 3, nesta terça-feira, em Barcelona, no amistoso organizado pela Fifa em solidariedade às vítimas do maremoto no sudeste asiático. Numa espécie de retribuição pela ajuda às vítimas das ondas gigantes, o público de aproximadamente 40 mil pessoas que esteve ao Camp Nou, foi presenteado com belas jogadas, inúmeras demonstrações de virtuosismo e alguns gols sensacionais. Para o time do brasileiro, vestido de uniforme vermelho, marcaram Samuel Eto´o (2), Ronaldinho, Henri Camara (2) e Cha Du-ri. Alessandro Del Piero, Zola e David Suazo descontaram para o time azul, de Shevchenko. Num dos gols mais belos do jogo, Eto?o invadiu a área e, numa pedalada, enganou Casillas tocando para o fundo das redes com a meta vazia. O gol de Ronaldinho também foi bonito. Kaká chuta forte e o goleiro defende. Na rebatida, o brasileiro ameaça mandar para o gol e Casillas salta para fazer nova defesa, só que o jogador do Milan lança Ronaldinho que, num toque sutil, empurra para o fundo das redes. "É uma alegria poder participar disto e estar junto destes grandes jogadores por uma causa nobre", afirmou Ronaldinho em entrevista coletiva antes dapartida. O atacante da seleção brasileira disse ainda que se sentia especialmente motivado por ser capitão por atuar no estádio do Barcelona, seu clube. Segundo Ronaldinho, a iniciativa dos jogadores veio da intenção de fazer "algo importante para ajudar" as vítimas do maremoto. O brasileiro reiterou por último sua satisfação em contemplar "todos os jogadores contribuindo da melhor forma, que é com seu futebol". Andriy Shevchenko, o atacante do Milan, disse que sente uma "grande honra" de participar do jogo. Ficha Técnica: Amigos de Ronaldinho: Dida, Cafú, Córdoba, Márquez, Radebe, Song, Eto´o, Kaká, Deco, Nakata e Ronaldinho. Entraram: Kameni, Jaidi, Beasley, Camara, Doo-Ri Cha, Mahdavika e Ji Sung Park. Técnicos: Frank Rijkaard e Carlos Alberto Parreira. Amigos de Shevchenko: Casillas, Kaladze, Montero, Thuram, Beckham, Deisler, Del Piero, Gerrard, Zidane, Raúl e Shevchenko. Entraram: Toldo, Kompany, Kuffour, Giuly, Henry, Litmanen, Sukur, Vogel, Zola e Suazo. Treinadores: Marcello Lippi e Arsene Wenger. Arbitro: Pierluigi Collina (ITA) Local: Camp Nou, Barcelona.