Time de Ronaldinho perde jogo festivo O time formado por Ronaldinho Gaúcho venceu por 5 a 3 na noite desta quarta-feira o Trianon (formado por convidados do jogador), em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio. Lúcio Flávio, Ronaldinho, Lúcio Flávio, Leandrão e Argel marcaram os gols do time do melhor jogador do mundo. Ricardo Oliveira e Bruno, com dois gols, descontaram para o Trianon. Mais de 30 mil pessoas assistiram à partida.