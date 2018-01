Time de Tevez apela a tenor para fugir do rebaixamento Penúltimo colocado do Campeonato Inglês, o West Ham, de Carlitos Tevez, vai apelar à música clássica para escapar do rebaixamento. O clube convidou o tenor islandês Gardar Thor Cortes para se apresentar à torcida antes da partida contra o vice-líder Chelsea, nesta quarta-feira, no Estádio Upton Park, em Londres, pela Premier League. Compatriota do proprietário do clube, o milionário Eggert Magnusson, Cortes vai entrar no gramado antes do jogo para cantar o hino do clube, "Eu sempre estou soprando bolhas", e o poema musical "Nessun Dorma", que faz parte da ópera Turandot, de Giacomo Pucini. Este último virou marca registrada do futebol inglês desde que a versão do tenor Luciano Pavarotti foi utilizada pela rede BBC como tema para sua cobertura da Copa do Mundo de 1990, na Itália. A idéia da diretoria do West Ham é inflamar os jogadores e a torcida. "Cortes é fanático por futebol, vive na Inglaterra e suponho que isso é o máximo que se pode fazer para [o West Ham] se aproximar de um clube islandês", afirmou Brian Lane, representante de Cortes. Faltando cinco jogos para o fim do Inglês (incluindo o desta quarta), o West Ham soma 29 pontos, à frente apenas do Watford, com 23. Como três equipes caem para a segunda divisão, o time precisaria tirar uma diferença de cinco pontos para o Sheffield United, 17.º colocado e, hoje, último acima da zona de rebaixamento. O hino do West Ham Original (em inglês) I´m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air They fly so high, nearly reach the sky And like my dreams they fade and die Fortune´s always hiding, I´ve looked everywhere I´m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air United! United! Tradução Eu estou sempre a soprar bolhas, lindas bolhas pelo ar Elas voam tão alto, quase tocam o céu Então, como os meus sonhos, se descolorem e morrem A felicidade sempre se esconde, eu procurei por tudo que é canto Eu estou sempre a soprar bolhas, lindas bolhas pelo ar United! United! Ouça o hino (em inglês)