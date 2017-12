Time de Vágner Love é campeão russo O CSKA Moscou - time dos brasileiros Vágner Love, Dudu Cearense e Daniel Carvalho - venceu o Dynamo por 2 a 1 neste domingo e conquistou o título nacional da temporada com uma rodada de antecipação. Com a vitória de hoje, o CSKA chegou a 59 pontos ganhos e abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Spartak e o Locomotiv, que dividem a segunda colocação. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo. Alexei Berezutsky abriu a contagem aos 10 minutos e o brasileiro Daniel Carvalho fez o gol da vitória a 18 minutos do final. Graças a um forte patrocinador - a empresa petrolífera Sibneft, dirigida pelo presidente do Chelsea, Roman Abramovitch - o CSKA se consolidou como uma das maiores forças do futebol russo. O CSKA foi campeão nacional em 2003 e vice nos anos de 2002 e 2004. Este ano, a equipe ganhou também a Copa da Rússia e a Copa da Uefa, se transformando no primeiro time russo a conseguir um título europeu.