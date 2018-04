Time de Vágner Love fatura título do Campeonato Russo

MOSCOU - O CSKA Moscou, do atacante Vágner Love, conquistou neste sábado o título do Campeonato Russo. Ao empatar por 0 a 0 com o Kuban Krasnodar, o time do brasileiro faturou seu quatro título da competição nacional, faltando ainda uma rodada a ser disputada.

O empate deixou o CSKA com 64 pontos, seis à frente do rival Zenit St. Petersburg, campeão da temporada passada. Como ainda tem dois jogos, o Zenit até poderá alcançar a pontuação do CSKA, mas não conseguirá superar o rival no número de vitórias (20 a 17), que é o primeiro critério de desempate.

Vágner Love não chegou a brilhar neste sábado. Mas foi decisivo para garantir a liderança da equipe na rodada passada, quando marcou dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Lokomotiv. O CSKA conta ainda com o brasileiro Mário Fernandes, ex-Grêmio, no elenco.

O novo título do time se junta aos troféus conquistados em 2003, 2005 e 2006. O CSKA acumula ainda seis troféus da Copa da Rússia.