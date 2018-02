Time de Zico briga por vaga nas oitavas da Liga do Campeões

O Fenerbahçe do técnico brasileiro Zico recebe o já desclassificado CSKA Moscou (com transmissão ao vivo da rádio Eldorado/ESPN 700 khz AM) no Estádio Sukru Saracoglu, de Istambul, com apenas um objetivo em mente, vencer para garantir a sua classificação para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões sem depender do resultado do jogo entre PSV e Inter de Milão. Ocupando a segunda posição do Grupo G da competição, com 8 pontos, a equipe turca sabe que não pode tropeçar diante do lanterna CSKA, que tem apenas 1 ponto. Um resultado negativo pode permitir a classificação do PSV, que tem 7 pontos e que enfrenta em casa a líder Inter de Milão, já classificada com 12 pontos. O time de Zico chega ao confronto desta quarta-feira com o moral em alta, principalmente após a vitória de 2 a 0 no clássico local contra o Galatasaray. Para alcançar a vitória o treinador deve optar por uma escalação na qual fará uso de suas principais armas, entre elas os brasileiros Edu Dracena, Marco Aurélio, Alex, Deivid e Roberto Carlos. Além disso, mesmo diante de um adversário complicado como o CSKA os jogadores do time turco não parecem intimidados. "Queremos fazer história derrotando o CSKA na quarta-feira", declarou o meia Sahim. Outro estímulo para os jogadores do Fenerbahçe é um prêmio de um milhão de dólares para uma vitória sobre o CSKA, segundo informações da imprensa russa. Brigas direta na Escócia Além dos dois confrontos do Grupo G, no Grupo E o destaque é a briga direta por uma vaga nas oitavas da principal competição européia de clubes entre o Glasgow Rangers e o Lyon, que jogam nesta quarta-feira no estádio Ibrox um jogo decisivo pelo grupo em que o Barcelona já está classificado. Na partida da sexta e última rodada desta chave, a equipe escocesa parte com a vantagem de obter a vaga com um empate, enquanto os franceses dependem de um triunfo para avançarem. O grupo E tem como líder o Barça, com 11 pontos, enquanto o Rangers e o Lyon aparecem com 7 pontos cada. Entretanto, o time escocês tem um saldo de 1 gol positivo, enquanto a equipe francesa parte em desvantagem com um saldo de 2 negativos. Na lanterna e sem chance alguma de classificação aparece o Stuttgart, com apenas 3 pontos. O Rangers, que começou bem a competição, foi perdendo suas chances à medida que as rodadas passavam e chega à sexta rodada com a obrigação de pelo menos empatar com um Lyon que lhe derrotou por 3 a 0 no jogo de ida, disputado no estádio Gerland. Já o Lyon, que poupou seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Francês - entre eles o brasileiro Juninho Pernambucano - agora tentará triunfar no estádio Ibrox para continuar vivo na Liga. O time comandado pelo técnico Alain Perrin coloca grande parte de suas esperanças nos jovens atacantes Benzema e Ben Arfa, que têm sido decisivos nas últimas partidas da equipe francesa. No entanto, pela primeira vez em muitos anos o Lyon disputará uma partida de competição européia após ter sido derrotado no Campeonato Francês. Amistoso de luxo A Roma recebe o Manchester United nesta quarta no estádio Olímpico em um jogo que serve apenas para cumprir tabela pelo grupo F da Liga dos Campeões e no qual ambas as equipes devem atuar com times reservas. O grupo F já tem os seus classificados para as oitavas-de-final da competição, o líder Manchester United, com 15 pontos, e a segunda colocada Roma, com 10. Por outro lado, estão desclassificados o Sporting, em terceiro com 4, e o Dínamo de Kiev, o lanterna sem ponto algum. Assim, seja qual for o resultado da partida realizada na capital italiana nada irá mudar neste grupo. Todos os jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões: Group E Barcelona x Stuttgart Rangers x Lyon Group F Roma x Manchester United Sporting x Dínamo de Kiev Group G Fenerbahçe x CSKA Moscou PSV x Inter de Milão Group H Arsenal x Steaua Bucureste Slavia Praga x Sevilla