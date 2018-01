Time de Zico decepciona de novo Ainda não foi desta vez que o Japão conseguiu uma vitória em casa sob o comando de seu novo treinador, o brasileiro Zico. Desde que assumiu a seleção, depois da Copa de 2002, ele disputou 7 amistosos e venceu apenas um, contra a Coréia do Sul, em Seul. Nesta quarta-feira, os japoneses não saíram do 0 a 0 com o Paraguai, em Saitama, para um público de cerca de 60 mil pessoas. O amistoso desta quarta-feira foi o último de preparação do Japão para a disputa da Copa das Confederações, que começa no dia 18, na França - os japoneses estão no grupo A da competição, ao lado dos donos da casa, da Nova Zelândia e da Colômbia. Os torcedores japoneses esperavam mais de sua seleção na partida contra os paraguaios. Afinal, o time vinha de uma humilhante goleada por 4 a 1 para a Argentina, domingo passado, em Osaka. Mas o goleiro Tavarelli estava inspirado e impediu a vitória do Japão. ?Poderíamos ter vencido esta partida. Não fizemos o gol, mas jogamos bem e controlamos o jogo?, avaliou Zico. Além da vitória sobre a Coréia, do empate com o Paraguai e da derrota para a Argentina, Zico conseguiu mais dois empates (1 a 1 com Jamaica e 2 a 2 com o Uruguai) e outras duas derrotas para argentinos (2 a 0, no mês passado) e sul-coreanos (1 a 0, também em maio) desde que assumiu o time do Japão. Já o Paraguai, que vinha de um empate também por 0 a 0 com Portugal de Felipão, tenta montar um time competitivo para as Eliminatórias da Copa de 2006, que começam em setembro.