Time de Zico quer contratar Ronaldo para a Liga dos Campeões

Ronaldo pode mudar de ares em janeiro e passar a jogar sob as ordens de seu maior ídolo. Com as relações estremecidas com o Milan, ele pode se transferir para o Fenerbahce, o time turco que é dirigido por Zico e tem como destaques o meia Alex e o lateral Roberto Carlos. O Fenômeno seria um reforço de impacto para a equipe na Liga dos Campeões - ainda não entrou em campo na competição pelo Milan, o que lhe dá condição legal de ser inscrito por outro time. Veja também: Ronaldinho sofre desvalorização de R$ 38 milhões; Ronaldo também cai O contrato de Ronaldo terminará em junho, e o clube italiano não tem intenção de renová-lo. Nesta temporada, o atacante jogou apenas 90 minutos - na vitória sobre o Cagliari, fora de casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano. Ele sofreu quatro lesões musculares de maio para cá, está novamente acima do peso e tem uma relação pouco amigável com os médicos - que dizem que ele não leva uma vida de atleta. O clube turco se classificou pela primeira vez em sua história para as oitavas-de-final da Copa dos Campeões, e Zico quer um centroavante de alto nível para reforçar a equipe. O Fenerbahce já entrou em contato com a direção do Milan, que o autorizou a conversar com o jogador. Nesta terça-feira, em Madri, representantes do clube turco conversaram com Fabiano Farah, o representante do Fenômeno. A idéia é levá-lo de graça - já que daqui a seis meses ele estaria livre - ou pagar uma pequena quantia ao Milan. O Fenômeno ganha 4 milhões (R$ 10,4 milhões) por ano. Em seis meses, teria de receber 2 milhões (R$ 5,7 milhões). O Fenerbahce se compromete a assumir esse valor e ainda dar um bônus pelos primeiros seis meses de Ronaldo em Istambul. E depois quer fazer um contrato de dois ou três anos com o atacante por um valor "irrecusável", segundo o JT apurou.