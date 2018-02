Time de Zidane vence o de Ronaldo em amistoso beneficente O combinado formado pelos amigos de Zidane venceu o time dos amigos de Ronaldo por 6 a 2, em amistoso "contra a pobreza" disputado nesta segunda-feira, diante de 25 mil pagantes na cidade francesa de Marselha. A renda de US$ 500 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) foi revertida para o Fundo das Nações Unidas pela Infância (Unicef). Os gols do time de Zidane foram marcados pelo ex-corintiano Ronny (contra), pelo francês Sichi, pelo comediante Jamel Debbouze, pelo espanhol Portillo (dois) e pelo saudita Al-Jaber. O espanhol Gerard e o brasileiro Sonny Anderson descontaram. Foi a primeira vez que os amigos de Zidane venceram o amistoso beneficente. Nas outras três edições, houve um empate e duas vitórias do time de Ronaldo. Os brasileiros estiveram presente em grande número: no time de Ronaldo, jogaram o próprio Fenômeno, Dida, Belletti, Rivaldo, Júlio Baptista, Ronny e Rodrigo (ex-zagueiro são-paulino). Marquinho, que joga no Boavista, de Portugal, e Sonny Anderson foram convidados de Zidane.