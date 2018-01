Time desesperado procura zagueiro Ver o time sofrer 10 gols nas últimas quatro partidas afetou a auto-estima da diretoria do São Paulo. Os dirigentes se sentiram na obrigação de contratar zagueiros e a notícia se espalhou entre os empresários. As opções são vastas. Os sonhos: Antônio Carlos, Luís Alberto ou Gamarra. A realidade: Dininho ou Serginho, ambos do São Caetano. Um deles será apresentado ainda nesta semana. Enquanto isso, o clube recusou Edmundo e contratou o volante Adriano da Portuguesa Santista, que vestiu ontem a camisa do novo clube. Leia mais no Jornal da Tarde