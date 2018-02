Time do Atlético-PR encanta Dagoberto Recuperando-se de uma cirurgia no joelho da perna esquerda, o atacante Dagoberto esteve no Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense para dar força aos companheiros. "Só tem que dar os parabéns para eles. Jogando desse jeito que estão jogando tem tudo para conquistar o bi", disse. No último domingo, ele assistiu à vitória sobre o São Caetano, por 5 a 2, de um dos camarotes da Arena da Baixada. "O pessoal do prédio sempre dizia que é triste estar na arquibancada e aí vi que é triste mesmo ficar lá." A confiança do jogador numa vitória domingo sobre o Vasco da Gama, em São Januário, é tanta que ele não economizou elogios. "A equipe está mostrando um futebol maravilhoso, que está encantando muita gente", entusiasmou-se. "Queria estar lá dentro ajudando, mas a gente procura ajudar da melhor forma possível." Questionado sobre possível proposta da Roma, ele garante não ter qualquer conhecimento, a não por meio de comentários. "Tenho contrato até 2007, estou muito bem no Atlético e vou continuar aqui", afirmou. O jogador, que está afastado há oito rodadas, já começou o trabalho de fisioterapia em Curitiba, depois da cirurgia realizada em uma clínica da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O trabalho tem sido intensivo. "A melhora está sendo muito boa", garantiu o atleta. Durante a cirurgia realizada pelo diretor de medicina do esporte e presidente do departamento de cirurgia ortopédica da universidade, Freddy Fu, foi constatada que a lesão nos ligamentos do joelho era menor do que se pensava inicialmente. Mas não é apenas sobre o futuro de Dagoberto que se discute no Centro de Treinamentos. Os comentários de que o Cruzeiro já teria feito uma proposta para o técnico Levir Culpi foram rechaçados por ele mesmo. "A única coisa oficial que surgiu até o momento foi uma coisa do Japão, e ficou em aberto", disse. Com contrato até o final do Brasileiro, Levir dispõe-se a conversar somente após a última partida. "Não há precipitação de nenhuma parte para definir", acentuou. Nesta quinta-feira , ele realizou treinamento em dois períodos, mas ainda não deu pistas sobre o time que começa a partida. "Estou estudando um pouco mais esse jogo", desconversou. "Além do desfalque do Jadson, o Vasco está treinando no 4-4-2 e no 3-5-2. Então, estamos treinando bastante para não sermos pegos de surpresa." Mas ele tem insistido que quer muita seriedade de todos os jogadores, visto que o clube pode voltar com o título do Rio de Janeiro. Para isso, a concentração foi antecipada e já começou na manhã desta quinta-feira.