Time do Barcelona renovará elenco para temporada 2009

O vice-presidente esportivo do Barcelona, Marc Ingla, e o diretor esportivo, Aitor Begiristain, anunciaram nesta segunda-feira, em entrevista coletiva que farão uma grande reformulação do elenco para a próxima temporada. Ambos admitiram que acabou o ciclo do grupo de jogadores e comissão técnica que conquistou o bicampeonato espanhol e a Liga dos Campeões. Foi a segunda temporada consecutiva do clube sem levar um título. "A temporada foi insatisfatória e a responsabilidade é de todos. Os jogadores têm culpa porque não souberam solucionar as situações apresentadas durante as partidas e concretizar resultados. A diretoria também tem participação porque não soube mudar o rumo dos acontecimentos durante a temporada", comentou Ingla. Enquanto estrelas como Ronaldinho Gaúcho e o técnico holandês Frank Rijkaard deixarão o clube, Ingla e Begiristain ficarão no cargo porque acham que seu único erro foi apostar novamente num grupo que acabou fracassando. "Ano passado estivemos muito perto de voltar a conquistar o título espanhol. Pensávamos que os jogadores e o treinador mereciam esse voto de confiança. Era uma aposta que tinha seus riscos e que não deu resultados. Agora temos uma gestão baseada na mudança", comentou Begiristain. O vice-presidente, que pediu "desculpas" à torcida, acha que as lesões das estrelas do elenco foram determinantes para os maus resultados,assim como a ausência do camaronês Samuel Eto'o e do marfinense Yayá Touré durante a Copa Africana de Nações, em janeiro.