Time do Catar vai pagar R$ 35 milhões por ano ao espanhol Xavi

O meia Xavi está prestes a trocar o Barcelona pelo futebol do Catar. Neste sábado, Abdullah Al-Berik, diretor do Al Sadd, publicou em seu Instagram uma imagem do jogador e a informação de que está tudo certo entre as partes. O site oficial do clube ainda não oficializou o acordo, mas revelou que já existe um acerto inicial com o jogador espanhol.

"O Al Sadd acaba de assinar com o capitão do Barcelona, Xavi, e esta é uma imagem dele com nosso diretor esportivo Muhammed Ghoulan", informou o dirigente na rede social de compartilhamento de fotos.

Apesar da declaração, o site do Al Sadd destacou que Xavi está próximo de um acordo, mas ainda não assinou contrato. "O jogador espanhol está em Doha com sua família para conhecer melhor o país onde viverá em um futuro próximo. O clube assegura que irá anunciar oficialmente a contratação para a imprensa assim que o jogador firmar acordo", informou o comunicado divulgado pelo clube.

Os jornais espanhóis especulam que o atual capitão do Barça assinará contrato de três anos e que receberá cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) por ano, com prioridade para renovação. Xavi começou a carreira nas categorias de base do Barcelona em 1991. Há 18 anos atua na equipe profissional e ainda teria mais um ano de contrato para cumprir. No entanto, o clube catalão não deve criar empecilhos no acordo e liberará o jogador.

Durante sua passagem pelo Barcelona, Xavi conquistou todos os títulos possíveis. Foram sete Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Com a seleção espanhola, venceu a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2008 e 2012.